Il tycoon ne ha fatti un paio con le foto in cui indossa il cappellino rosso con la scritta «Trump 2028», come quello indossato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di venerdì sera, durante la quale ha fatto la battuta (lo «scoop») sulla sua candidatura alle presidenziali del 2028. In una di queste foto fuma anche un sigaro robusto cubano.

Oltre al capitolo Iran continuamente aggiornato, il tycoon ha postato anche una immagine in cui è accanto al presidente democratico John Fitzgerald Kennedy (Jfk) davanti alla Casa Bianca.

In un altro post appare in una postura eroica mentre afferra la mano del primo presidente americano George Washington che rischia di cadere in un dirupo. Sullo sfondo si vedono i volti presidenziali del Mount Rushmore e sulla destra, in alto, la scritta: «Il passato stava per cambiare, la storia stava per essere salvata'.