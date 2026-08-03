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Due i morti Ecco il video degli elicotteri antincendio che si sono scontrati in Grecia

La situazione in Europa, e non solo, sul fronte degli incendi continua a peggiorare. In Grecia diversi roghi di vaste proporzioni si stanno propagando in modo quasi incontrollato. Migliaia di ettari di vegetazione sono già andati in fumo e alcuni centri abitati sono stati evacuati. A rendere ancora più drammatica l'emergenza è lo scontro avvenuto tra due elicotteri mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha, ad ovest di Atene, con il bilancio di due morti e due feriti.