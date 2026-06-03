Il caso di un giovane britannico accoltellato, arrestato come presunto autore di razzismo nonostante le ferite mortali, sta facendo scalpore nel Regno Unito. Si prospetta un'estate di rivolte?

Hai fretta? blue News riassume per te Il filmato di un'operazione di polizia a seguito di un attacco con coltello a Southampton sta suscitando indignazione nel Regno Unito.

Il video mostra Henry Nowak, studente di 18 anni, che muore a terra dopo l'aggressione, mentre gli agenti di polizia non lo aiutano e lo ammanettano.

Lo studente grida più volte: «Non riesco a respirare».

Un grave errore della polizia nel Regno Unito ha portato a un dibattito sul presunto razzismo al contrario e sulla propaganda di destra.

L'antefatto è la condanna all'ergastolo di un 23enne per omicidio a Southampton.

Il condannato, appartenente alla comunità sikh, ha colpito mortalmente con un coltello uno studente bianco di 18 anni nel dicembre 2025, prima di dichiarare alla polizia di essere stato vittima di un attacco a sfondo razziale.

Lo studente 18enne Henry Nowak è stato accoltellato dal 23enne Vickrum Digwa mentre tornava a casa nel dicembre 2025. Digwa appartiene alla comunità religiosa Sikh. Quando la polizia è arrivata sul posto, l'uomo ha mentito agli agenti e ha spiegato che Nowak, bianco, lo aveva insultato, in modo razziale.

Il filmato della bodycam mostrato durante il processo a Digwa ha evidenziato come gli agenti di polizia, una volta arrivati sul luogo, abbiano creduto all'aggressore e abbiano ammanettato la vittima gravemente ferita.

Nonostante Nowak abbia spiegato di essere stato accoltellato, gli agenti hanno risposto: «Dove? Non ci credo!».

In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed.



In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights.



It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2026

Come si può vedere nello straziante video della bodycam, gli agenti hanno ammanettato l'uomo in fin di vita nonostante avesse detto più volte di essere stato accoltellato e di non riuscire a respirare.

Ma non gli hanno creduto. Il giovane è morto sulla scena del crimine.

Critiche giustificate o propaganda?

I politici di destra e conservatori si sono affrettati a indicare negli sforzi per combattere il razzismo la causa del palese errore. I politici liberali e di sinistra, invece, hanno percepito le accuse della destra come una propaganda.

Nigel Farage, il leader populista di destra del partito Reform UK, attualmente in testa ai sondaggi nel Regno Unito, dice di aver visto un momento di George Floyd al contrario.

Si riferisce al caso dell'uomo nero ucciso dalla polizia nella metropoli statunitense di Minneapolis, un momento chiave nella partenza del movimento Black Lives Matter.

In un video appello sulla piattaforma X, Farage ha denunciato una presunta cultura a due classi «in cui i diritti e i privilegi dei bianchi contano meno di quelli delle minoranze etniche».

Il deputato liberaldemocratico Max Wilkinson ha poi accusato Farage di «sfruttare una tragedia per dividere le comunità del Regno Unito». Si tratta di un'azione «divisiva, pericolosa e fondamentalmente non britannica», ha dichiarato Wilkinson.

Dimostranti attaccano agenti durante la manifestazione di protesta

Sono scoppiati scontri tra manifestanti e polizia durante una prdi protesta a Southampton, nel sud dell'Inghilterra, in seguito alla morte di Henry Novak.

Diversi partecipanti hanno lanciato bottiglie, pietre e bidoni della spazzatura contro gli agenti, come ha riferito martedì un reporter dell'agenzia di stampa AFP.

I manifestanti si erano radunati davanti a una stazione di polizia e volevano poi marciare verso il centro della città, ma sono stati fermati dagli agenti.

A Southampton, circa 1'000 partecipanti hanno manifestato in seguito alla morte dello studente. Bild: AFP

Anche il noto attivista di estrema destra Tommy Robinson ha preso la parola durante la manifestazione a cui hanno partecipato un migliaio di persone. Ha accusato la polizia di trattare i bianchi «come cittadini di seconda classe».

Preoccupazione per una nuova estate di disordini

Il primo ministro Keir Starmer ha definito il caso «terribile e scioccante» e ha accolto con favore l'annuncio di un'indagine da parte dell'Ispettorato per la condotta della polizia (IOPC).

In seguito, in un videomessaggio, ha dichiarato di aver visto il filmato della videocamera e lo ha definito «scioccante». Lui stesso padre di un 17enne, si è sentito male a guardarlo, ha detto il premier.

Ci sono ora domande pesanti a cui rispondere, non da ultimo il modo in cui le accuse di razzismo hanno influenzato le decisioni del caso.

Il ministro degli Interni Shabana Mahmood ha dichiarato, durante un dibattito alla Camera dei Comuni, che le indagini dovrebbero essere completate entro tre mesi. Tuttavia, ha avvertito che «questo omicidio porterà le comunità a scagliarsi l'una contro l'altra».

Il padre della vittima, in tribunale, come ha riportato l'agenzia di stampa britannica PA, ha invece detto: «Non vogliamo che la sua morte venga usata per creare ulteriori divisioni, odio o tensioni».

L'estremista di destra Tommy Robinson, invece, ha invitato a una protesta spontanea davanti alla sede della polizia di Southampton in un video appello pieno di rabbia. Ha fatto temere una nuova estate di disordini.

Giova ricordare che l'attivista ha avuto un ruolo inglorioso nell'alimentare le rivolte razziste nell'estate del 2024. All'epoca, l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord furono scosse da violente rivolte per settimane.

Circa 2'000 persone hanno risposto all'appello entro la prima serata, come riportato dal canale britannico «Sky News».

Secondo Mahmood, un agente di polizia e la sua famiglia hanno già dovuto trasferirsi perché hanno ricevuto minacce di morte dopo essere stati falsamente collegati all'incidente.