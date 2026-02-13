Ha 40 residenti tutti bianchi e per entrarvi a fare parte è necessario presentare una domanda in cui si certificano origini europee. È una piccola comunità in Arkansas, fondata da Eric Orwoll, il leader dell'associazione di suprematisti bianchi «Return to the Land».

Nella comunità vicino alla città di Raveden – riporta il quotidiano britannico Daily Mail – non sono accettate persone «che seguono uno stile di vita omosessuale» e si vive solo in base ai «tradizionali valori europei».

Per entrare a far parte della ristretta comunità – vasta circa 67 ettari (pari a una novantina di campi da calcio) – i candidati devono completare un questionario e sottoporsi a un colloquio telefonico di 15 minuti durante i quali devono spiegare il loro punto di vista su vari temi, dall'identità di genere ai vaccini passando per l'aborto.

«Non è solo una questione di razza»

«Il colloquio è concentrato sui valori, non è solo una questione di razza. Chiediamo spesso ai candidati cosa pensano dell'Impero Romano che noi consideriamo parte dell'eredità europea», ha spiegato Orwoll al Daily Mail insistendo sul fatto che la sua Return to the Land non è un movimento razzista bensì punta a preservare l'identità europea.

Orwoll spiega di non avere nulla contro gli afroamericani o gli ebrei, anche se sui social media dell'organizzazione dilagano teorie promosse dall'estrema destra, che ad esempio negano l'Olocausto e minimizzano la segregazione razziale.

L'associazione di Orwoll tuttavia è attualmente coinvolta in una battaglia legale dopo essere stata citata in giudizio da una donna di origini ebraiche che sostiene che «Return to the Land »l'abbia discriminata sulla base della razza e della religione, negandole la possibilità di acquistare un terreno.

Niente scuola per i bambini

All'interno della comunità molti dei residenti lavorano nelle città vicine e molti dei bambini non vanno a scuola.

L'educazione è offerta solo in casa e si basa sul principio che anche le peggiori atrocità avvenute nel corso della storia come la schiavitù hanno «due facce», ovvero non sono solo negative.