Se l'aereo arriva a destinazione con un ritardo eccessivo o non decolla affatto, in futuro i clienti potranno ottenere più facilmente un risarcimento. Lo ha deciso il Consiglio UE, che ha dato il suo via libera definitivo alle nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo anni di stallo, si va verso nuovi diritti per i passeggeri aerei, ma anche modifiche che potrebbero andare a loro discapito.

Il Consiglio UE ha infatti dato il suo via libera definitivo alle nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei.

I nuovi diritti dei passeggeri aerei dovrebbero venire applicati anche in Svizzera.

Tra i nuovi diritti dei passeggeri figura, ad esempio, il fatto che, se l’aereo arriva a destinazione con un ritardo eccessivo o non decolla affatto, in futuro sarà più facile per loro ottenere un risarcimento. Riepilogo creato con

Finalmente, dopo anni di stallo, si profilano all’orizzonte nuovi diritti per i passeggeri aerei, ma anche modifiche che potrebbero andare a loro discapito.

Oggi il Consiglio dell'UE ha infatti dato il suo ok alla riforma. E, a questo punto, i ministri degli Stati membri dovrebbero approvare la modifica, grazie alla quale, tra l’altro, le famiglie e le persone con disabilità otterranno nuovi diritti e chiunque potrà ottenere più facilmente un risarcimento in caso di ritardo o cancellazione di un volo.

Le nuove norme entreranno presumibilmente in vigore a partire dalla metà del 2027.

Le modifiche valgono anche per la Svizzera

Il regolamento modificato fa parte dell'accordo esistente in materia di trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE. Pertanto, i nuovi diritti dei passeggeri dovrebbero essere applicati anche nella Confederazione.

Dal punto di vista formale, la Commissione europea deve informare Berna in merito alla modifica nell'ambito del relativo comitato misto.

Successivamente, la Svizzera dovrebbe adottare e applicare le norme.

Ecco cosa si applica in caso di ritardi

Le norme relative ai ritardi sono state oggetto di un lungo dibattito. Inizialmente gli Stati membri dell’UE volevano che in futuro i passeggeri ricevessero un risarcimento solo a partire da un ritardo di quattro ore e che l’importo fosse inferiore rispetto a quello attuale.

Se l'accordo verrà definitivamente approvato, le condizioni rimarranno sostanzialmente le stesse: i passeggeri avranno diritto a un risarcimento se il loro volo subisce un ritardo di almeno tre ore.

In ordine di distanza, sono: 250 euro (per distanze fino a 1500 chilometri)

400 euro (per distanze fino a 3500 chilometri)

600 euro (se la distanza supera i 3500 chilometri e il volo non è effettuato esclusivamente all’interno dell’UE) Riepilogo creato con

Tali soglie si applicano anche nel caso in cui il volo sia stato completamente cancellato, purché ciò avvenga meno di 14 giorni prima della partenza. Il presupposto è sempre che la compagnia aerea sia responsabile del ritardo o della cancellazione.

In base alle nuove norme previste, le compagnie aeree non sono ritenute responsabili, ad esempio, di episodi di disordini causati dai passeggeri, condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali o scioperi degli aeroporti o dei fornitori di servizi di assistenza a terra.

La compagnia aerea deve dimostrare che tali circostanze hanno causato direttamente il disservizio.

Informare per iscritto entro 96 ore

La novità prevede che la compagnia aerea sia tenuta a informare per iscritto i passeggeri, entro 96 ore dalla fine del viaggio, in merito ai loro diritti e alle modalità per farli valere.

I viaggiatori avranno poi nove mesi di tempo per far valere i propri diritti.

Successivamente, la compagnia aerea dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni di calendario oppure comunicare al viaggiatore i motivi per cui, in quel caso specifico, non eroga alcun risarcimento.

Finora solo una minima parte delle persone interessate ha fatto valere tale diritto. Uno degli obiettivi della riforma è quello di semplificare la procedura di richiesta.

Alcune delle altre misure previste

Tra le novità previste figurano, tra l'altro:

• Durante la ricerca: in futuro, i vettori aerei dovranno indicare di default il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. Ciò dovrebbe facilitare il confronto dei prezzi. Le compagnie aeree potranno comunque offrire biglietti più convenienti ai passeggeri che rinuncino volontariamente a portare a bordo uno zaino di grandi dimensioni.

• Per quanto riguarda le tariffe: i bambini di età inferiore ai 14 anni dovrebbero poter sedere in aereo accanto ai propri genitori senza dover pagare alcun costo per la prenotazione del posto. Ciò vale anche per le donne in stato di gravidanza, le persone con mobilità ridotta e i loro accompagnatori. Le compagnie aeree devono correggere gratuitamente gli errori ortografici nei nomi riportati sui biglietti e stampare una carta d’imbarco per i passeggeri che hanno effettuato il check-in senza addebitare ulteriori costi.

• In caso di disservizi: in futuro saranno definiti con maggiore chiarezza i diritti dei passeggeri. Dopo due ore di attesa sono previsti rinfreschi, dopo tre ore un pasto e, successivamente, un pasto ogni cinque ore (per un massimo di tre pasti al giorno). Inoltre, hanno diritto all’accesso a Internet e ad almeno due telefonate. Qualora fosse necessario pernottare, i passeggeri devono essere sistemati gratuitamente in un hotel e trasportati gratuitamente dall’aeroporto all’alloggio e viceversa. Se la compagnia aerea non fornisce tale assistenza, i passeggeri possono trovare autonomamente soluzioni adeguate e richiedere successivamente un rimborso.

• In caso di trasporto alternativo: in molti casi, in presenza di problemi, i passeggeri dovrebbero avere il diritto di essere trasportati in modo alternativo. Ciò può avvenire anche verso un altro aeroporto vicino alla destinazione, tramite un’altra rotta, con un’altra compagnia aerea o persino, ad esempio, in treno. Le condizioni di viaggio devono però essere comparabili: ad esempio, i passeggeri che avevano prenotato un volo diretto non possono essere costretti a prendere più voli in coincidenza. La compagnia aerea deve proporre loro un’alternativa di questo tipo entro tre ore; in caso contrario, i passeggeri possono organizzare autonomamente il proprio viaggio fino a destinazione. La compagnia è tenuta a rimborsare al massimo quattro volte il prezzo originario. Finora l’importo non era soggetto a un limite massimo: nel caso di biglietti di partenza particolarmente economici e di biglietti costosi acquistati il giorno stesso, la riforma potrebbe quindi comportare un peggioramento delle condizioni.

• In caso di classe inferiore: chi è costretto a viaggiare in una classe inferiore («downgrade») dovrebbe ricevere automaticamente, entro 14 giorni, un rimborso parziale dell’importo pagato. L’importo dipende dalla tariffa del biglietto e dalla distanza.

• In caso di «no-show»: chi prenota un volo di andata e ritorno, ma non si presenta al volo di andata o non lo percorre in parte («no-show») può comunque effettuare il volo di ritorno. Inoltre, ciò non deve comportare alcun costo aggiuntivo. Questo aspetto è rilevante perché, nella pratica, a volte può essere più conveniente prenotare i voli insieme e i passeggeri decidono quindi consapevolmente di non effettuare una parte del viaggio oppure, senza alcun secondo fine, perdono involontariamente un volo.

Secondo quanto indicato dal Consiglio, le nuove norme si applicheranno a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato all’interno dell’UE. Per i voli che atterrano nell’UE, invece, si applicheranno solo se la compagnia aerea ha sede nell’Unione.

In futuro è prevista l’introduzione di un marchio UE volontario per i diritti dei passeggeri aerei, grazie al quale le compagnie aeree potranno dimostrare di essere soggette alle norme dell’UE.

Ulteriori novità in arrivo

A prescindere da ciò, a giugno i rappresentanti del Parlamento europeo e degli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulle modifiche relative all’applicazione dei diritti dei viaggiatori.

Tali modifiche sono state approvate formalmente dal Consiglio, ma aspettano ancora l'ok del Parlamento e, secondo quanto indicato dal Consiglio, dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente alla riforma dei diritti dei passeggeri aerei.

Tra le altre cose, ecco cosa prevede in materia di viaggi aerei:

• Si prevede l’introduzione di un modulo unico che consenta ai passeggeri di presentare richieste di risarcimento o rimborso. Le compagnie potranno tuttavia continuare a utilizzare i propri moduli o le proprie app.

• In futuro dovrà essere chiaro: se un volo viene cancellato, i passeggeri riceveranno il rimborso completo del prezzo pagato. Secondo il Consiglio dell’UE, non potrà essere trattenuta nemmeno la commissione di intermediazione.

Ciò riguarda, ad esempio, le piattaforme online, ma anche le agenzie di viaggio. Fanno eccezione, ad esempio, le agenzie di viaggio locali, a condizione che abbiano informato chiaramente i passeggeri di questa norma all’inizio della procedura di prenotazione.