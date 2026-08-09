L'operazione, condotta nel comune di Guamal, nel dipartimento del Meta, è stata annunciata dalle autorità come un duro colpo all'organizzazione, accusata di seminare il terrore tra le comunità locali.

La cattura, eseguita sulla base di un mandato giudiziario e grazie a un'operazione di intelligence, è stata celebrata dal presidente De la Espriella, che ha promesso una linea dura contro i gruppi criminali e armati.

«Per i delinquenti è finita l'impunità», ha scritto il nuovo capo dello Stato sulle sue reti sociali, sostenendo che l'autorità dello Stato deve essere rispettata. Il blitz arriva mentre il governo prepara una nuova strategia per il ripristino della sicurezza nei territori più colpiti dalla violenza.