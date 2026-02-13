L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale.

La temperatura media della superficie per l'oceano extrapolare nel luglio 2026 è stata la più alta mai registrata per il mese, pari a 20,96 gradi, avendo superato il precedente record di luglio 2023 di 20,89 gradi. (Foto simbolica)

Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea.

In gran parte della regione si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi.

Sempre stando a Copernicus, nel luglio 2026 record per la temperatura superficiale dei mari, la più alta mai rilevata per il mese di luglio negli oceani extrapolari, in parte alimentata dallo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale.

In Europa, i valori record sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale e sono stati associati a ondate di calore marine diffuse, di intensità forte o grave, che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri.

Il record di caldo per la superficie dei mari è stato in parte alimentato dallo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale (fenomeno climatico periodico che riscalda molto le acque del Pacifico Centro-Meridionale e Orientale), come riportato da Copernicus. Le temperature eccezionalmente elevate, secondo le previsioni, dovrebbero rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi.

La temperatura media della superficie per l'oceano extrapolare nel luglio 2026 è stata la più alta mai registrata per il mese, pari a 20,96 gradi, avendo superato il precedente record di luglio 2023 di 20,89 gradi.