Le fiamme nn si placano In Francia oltre 12 mila sfollati per l'incendio a nord di Arcachon

Oltre 12 mila persone tra residenti e turisti sono stati sfollati a causa dell'incendio che ha già bruciato 2.4000 ettari di terreno a nord del Bassin d'Arcachon, tra le zone più belle e turistiche di Francia, nel dipartimento di Gironda.