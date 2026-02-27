Il numero di morti per annegamento in Francia dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto quota 55 e il governo teme che possa aumentare ulteriormente, ha dichiarato venerdì il ministro dello Sport, Marina Ferrari.

«Ieri sera (giovedì) eravamo a 55 (annegamenti), ma temiamo che la situazione possa peggiorare», ha detto la ministra a Franceinfo Tv.

«Alla serata di ieri (giovedì) il conteggio era di 55 (annegamenti), ma temiamo che la situazione possa peggiorare», ha dichiarato Marina Ferrari ai microfoni di franceinfo TV. In Francia, sono oltre 51 milioni le persone esposte a temperature roventi, anche di 15 gradi superiori alla media stagionale.

Dinanzi all'afa di questi giorni, tanti francesi hanno sentito il bisogno di rinfrescarsi anche in acque non autorizzate di laghi, fiumi o torrenti. E sono moltissime le immagini di folle di giovani che si sono tuffati dai ponti del Canal-Saint Martin, nel cuore di Parigi, inducendo il sindaco, Emmanuel Grégoire, a lanciare un severo avvertimento sui rischi legati a queste attività.