A Hakodate, nell'isola settentrionale di Hokkaido, un orso bruno è sospettato di aver divorato circa 1.700 carote per un peso complessivo di circa 300 chilogrammi, in un appezzamento di 50 metri quadrati di una fattoria locale.

Il proprietario ha segnalato l'accaduto alla cooperativa agricola e al comune; sul posto la polizia ha rinvenuto impronte e feci riconducibili all'animale.

Nella regione nord-orientale del Tohoku, intanto, i frequenti avvistamenti di orsi nei centri abitati gettano un'ombra su tre dei festival estivi più celebri del Giappone. A Sendai, capoluogo della prefettura di Miyagi, gli organizzatori stanno rafforzando i pattugliamenti in vista della festa di Tanabata, in programma per tre giorni lungo il fine settimana, frequentata da oltre due milioni di visitatori.

Tra aprile e luglio 216 avvistamenti in città

Tra aprile e luglio gli avvistamenti nella città sono stati 216, riferiscono le autorità locali, in aumento di circa il 40% rispetto all'anno precedente, con gli orsi che tendono a nascondersi tra la vegetazione lungo i fiumi, per poi spingersi verso il centro seguendo i corsi d'acqua.

Secondo le cronache locali, lo scorso aprile un esemplare lungo 1,5 metri era rimasto per circa dieci ore nell'area di un condominio a un chilometro dal municipio cittadino.