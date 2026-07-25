L'annuncio arriva dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano Dharmendra Pradhan, che i manifestanti, tra cui molti giovani e studenti, chiedevano da oltre un mese dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio e poi per questo annullato e ripetuto successivamente.

«Il Cockroach Janta Party sospende la sua mobilitazione nazionale con effetto immediato. Tutte le richieste del Cockroach Janta Party sono state accolte dal governo», scrive su X il movimento politico-satirico dopo un incontro tra i suoi rappresentanti e i quelli del governo indiano. Le dimissioni del ministro sono state annunciate poco prima dei colloqui, che erano in programma già da ieri.

Da parte sua l'attivista Sonam Wangchuk ha commentato le dimissioni affermando che «è una vittoria della democrazia. Democrazia diretta... direttamente dalle strade». «È una vittoria di pace, pazienza e perseveranza», ha scritto Wangchuk su X. L'attivista aveva iniziato uno sciopero della fame a fine giugno dopo aver aderito alla protesta del «Cockroach Janta Party».

Sabato scorso la polizia lo aveva fatto ricoverare forzatamente in ospedale dopo 20 giorni di sciopero della fame. Lui aveva però annunciato di continuare il digiuno anche in ospedale e lo ha interrotto solo ieri dicendo di aver avuto rassicurazione dal governo che le sue richieste sarebbero state esaudite.