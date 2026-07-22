Sicurezza alimentare In Venezuela diminuisce la fame, ma resta l'allarme per donne e bambini

In Venezuela diminuisce la fame, ma permangono gravi criticità nutrizionali che colpiscono soprattutto donne e bambini. È quanto emerge dal rapporto su Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2026, pubblicato da Fao, Ifad, Unicef, Pam e Oms.