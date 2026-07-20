Il doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno ha causato 5.208 vittime, secondo un nuovo bilancio provvisorio diffuso ieri dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez.

Il bilancio precedente, di sabato, era di 5.119 morti, mentre a distanza di quasi un mese dal sisma il numero dei feriti rimane stabile a 16.740 e quello dei senzatetto è pari a 17.907

Le autorità non hanno ancora diffuso dati sul numero dei dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono una cifra vicina ai 10.000. Secondo i dati ufficiali, oltre 850 edifici sono stati danneggiati e 190 sono completamente crollati.

Finora si sono registrate 1.388 scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 3, verificatasi nelle prime ore di ieri a 9 chilometri a ovest di La Guaira e a una profondità di 3,9 chilometri, secondo il rapporto della Fondazione venezuelana per la ricerca sismologica (Funvisis).