Un incendio scoppiato giovedì scorso a circa 100 chilometri a nord di Madrid si è intensificato, distruggendo oltre 13'000 ettari e costringendo all'evacuazione di diverse centinaia di persone. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali.

Il rogo, divampato nei pressi del villaggio di La Mierla, nella regione di Guadalajara, ha bruciato «13'000 ettari di terreno e coinvolto più di 700 persone», secondo quanto riferito dal servizio antincendio della Castiglia-La Mancia, nella Spagna centrale. Circa 300 vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei, sono impegnati sul campo per contenere le fiamme.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato sulla piattaforma social X che i vigili del fuoco stanno «lavorando instancabilmente per proteggere le vite umane e mettere sotto controllo l'incendio».

Sebbene non si registrino vittime, l'incendio – definito «difficile» dal presidente della regione Castiglia-La Mancia, Emiliano García-Page, su X – è scoppiato nella zona montuosa e boschiva di Guadalajara, precisamente all'interno del Parco Naturale della Sierra Norte, habitat di specie a rischio di estinzione come aquile, lupi e farfalle.