Piogge torrenziali e frane hanno causato la morte di almeno 19 persone negli Stati himalayani del Kashmir e del Nagaland, nell'estremo nord dell'India: lo hanno riferito autorità e media locali.

Le inondazioni e le frane sono fenomeni frequenti durante la stagione dei monsoni estivi in India

Il leader del governo del Jammu e Kashmir, Omar Abdullah, ha dichiarato in un comunicato che «gravi inondazioni hanno colpito Rajouri», nella parte occidentale della regione, provocando «ingenti danni (...) e colpendo numerose persone».

Secondo l'emittente televisiva «Ndtv», l'esercito e i soccorritori hanno confermato almeno 11 vittime, tratto in salvo altre 11 persone, tra cui cinque bambini, e segnalato diversi dispersi.

Nello Stato del Nagaland, più a est, otto persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite a causa di una frana avvenuta nel distretto di Mon, ha confermato un funzionario locale, Wennyei Konyak.

«Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Abbiamo già recuperato quattro delle otto vittime», ha aggiunto.

Nel Kashmir, le piogge eccezionalmente intense hanno costretto le autorità a sospendere ieri le cerimonie del pellegrinaggio induista di Amarnath, che ogni estate richiama oltre 400'000 pellegrini.

Le inondazioni e le frane sono fenomeni frequenti durante la stagione dei monsoni estivi in India (da giugno a settembre). Secondo molti scienziati, il riscaldamento climatico ne sta aumentando sia l'intensità sia la frequenza.