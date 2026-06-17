Mentre negli ultimi anni molti investitori hanno perso miliardi con le criptovalute, la famiglia del presidente degli Stati Uniti ha incassato una fortuna. Un'indagine di Reuters svela il modello di business.

Trump e suo figlio Eric esultano per i milioni guadagnati sulla borsa delle criptovalute.

Un'attività secondaria redditizia Indovina quanto ha guadagnato la famiglia Trump con le criptovalute

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo un'indagine di Reuters, la famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dall'inizio del suo mandato, ha guadagnato almeno 2,3 miliardi di dollari con quattro progetti legati alle criptovalute.

I Trump non hanno investito quasi nulla di tasca propria, ma hanno incassato il 75% dei ricavi dei token di World Liberty Financial.

Il token ha perso l'87% del suo valore fino alla fine di aprile, mentre la meme coin «$TRUMP» è crollata addirittura del 97%.

Gli esperti di etica vedono un conflitto di interessi senza precedenti, poiché è proprio l'amministrazione Trump a regolamentare il settore delle criptovalute.

La Casa Bianca respinge le accuse.

Donald Trump e i suoi figli hanno guadagnato almeno 2,3 miliardi di dollari negli ultimi anni con operazioni nel settore delle criptovalute.

È quanto emerge da un'ampia indagine dell'agenzia di stampa Reuters, che ha analizzato i dati blockchain, i rapporti aziendali e le vendite di token di quattro progetti della famiglia.

Il colpo di scena amaro: circa un milione di investitori ha perso quasi esattamente la stessa somma fino alla fine di aprile.

Il Trump-Coin è crollato del 97% poco dopo il lancio. Imago

Rischio minimo, rendimento massimo

Secondo Reuters, lo schema è sempre lo stesso.

La famiglia ha investito pochissimo denaro proprio: i costi di avvio dei suoi più grandi progetti nel settore delle criptovalute ammontavano complessivamente a meno di un milione di dollari.

Eric Trump e Donald Trump Jr. si sono invece fatti pagare per il nome e la pubblicità.

La piattaforma più redditizia è stata «World Liberty Financial». La vendita dei suoi token ha portato nelle casse della famiglia oltre 1,4 miliardi di dollari, poiché il 75% dei ricavi è andato direttamente ai Trump, che controllano inoltre il 60% della società.

Per gli acquirenti il bilancio è cupo.

Il token ha perso l’87% del suo valore fino alla fine di aprile, e i successivi blocchi di vendita fino al 2030 impediscono a molti investitori di liberarsi delle loro rimanenze.

Un altro aspetto scottante è che in un documento normativo europeo sono registrati 3 miliardi di token in meno rispetto a quanto dichiarato ufficialmente. Questi potrebbero essere stati venduti in segreto, per oltre 460 milioni di dollari in più.

Anche la meme coin è stata un flop per i fan

La moneta speculativa «$TRUMP» ha fruttato alla famiglia circa 616 milioni di dollari in più, mentre i suoi acquirenti hanno perso oltre 700 milioni di dollari.

Dopo il picco raggiunto in occasione dell’insediamento nel gennaio 2025, il corso è crollato del 97%. A ciò si aggiungono due società del Nasdaq promosse dalla famiglia. Con American Bitcoin, gli investitori esterni hanno perso oltre 200 milioni di dollari, mentre Eric Trump detiene una quota di 70 milioni di dollari.

Gli esperti di etica parlano di un conflitto di interessi senza precedenti, dato che è proprio l'amministrazione Trump a regolamentare il settore delle criptovalute.

La Casa Bianca si è limitata a far sapere che il presidente agisce sempre nel miglior interesse del popolo americano. Eric Trump e Donald Trump Jr. non hanno risposto alle richieste.

E la società «AI Financial», che ha investito massicciamente in «World Liberty Token», in un documento di borsa mette ora in dubbio la propria sopravvivenza oltre il prossimo anno.