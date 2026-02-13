Inferno di fuoco a nord del Bassin d'Arcachon, tra le destinazioni turistiche più belle e frequentate di Francia, nel dipartimento di Gironda, noto per la spettacolare dune du Pilat – la duna di sabbia più alta d'Europa – e le pinete a perdita d'occhio tra cielo e mare. Ma la situazione resta allarmante anche in altri Paesi europei, come la Spagna, dove a causa delle fiamme è stata sospesa la linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona.

Sono oltre 20.000, tra residenti e turisti, le persone evacuate a titolo preventivo per l'incendio divampato a nord di Arcachon, con fiamme alte anche dieci metri.

Da mercoledì, in meno di 24 ore, in questo gioiello paesaggistico della Francia, le fiamme hanno divorato oltre 3'400 ettari della celebre Foret des Landes de Gascogne.

Secondo diverse fonti citate dalla stampa d'Oltralpe, il fuoco sarebbe partito da un macchinario per l'eliminazione della vegetazione nel comune di Saumos, per poi proseguire il suo desolante cammino verso Le Porge e il comune di Lège-Cap Ferret.

A fine giornata la prefetta di Gironda, Sophie Brocas, ha riferito che l'incendio non risulta ancora «domato» ma è adesso «contenuto» a nord del comune di Lège-Cap-Ferret.

Un lavoro enorme per i vigili del fuoco

Situato su una straordinaria penisola di circa 25 chilometri tra l'Oceano atlantico e il Bassin d'Arcachon, il suddetto comune conta 8.000 residenti stabili, ma attira decine di migliaia di turisti durante la stagione estiva.

Le fiamme non hanno causato feriti, ma almeno una «abitazione isolata» è stata distrutta dal fuoco, ha spiegato la prefetta, parlando di incendio «rude», contro il quale sono stati mobilitati 700 vigili del fuoco. Questi ultimi già segnati dal lutto per la morte di due colleghi, appena due giorni fa, nel tentativo di spegnere un altro rogo a Mérignac, vicino all'aeroporto di Bordeaux.

Giovedì, metà dei vigili del fuoco francesi è giunto dalle caserme del Sud-Ovest del Paese e l'altra metà addirittura dall'Ile-de-France, la regione di Parigi distante circa 700 chilometri da Arcachon.

A supporto dei pompieri, due Canadair, due Air Tractor, un Dash e un Charlie 33 di riconoscimento aereo. 158 i mezzi mobilitati anche «per la difesa delle abitazioni».

Da mercoledì sera, secondo la prefettura di zona, sono state evacuate in un primo tempo oltre 10.000 persone da otto campeggi della zona e un migliaio di residenti.

Le testimonianze dei presenti

Le evacuazioni verso centri di accoglienza aperti in nove comuni intorno ad Archachon sono continuate giovedì mattina, con altre 8.800 persone allontanate dalle zone a rischio, per un totale di 20.000 persone sfollate in meno di 24 ore.

«I gendarmi sono venuti a bussare ad ogni porta. Il fuoco era a circa 500 metri», racconta all'Afp Patrick Martineau, sessantanovenne residente a Porge.

«Abbiamo paura e facciamo fatica a realizzare. È surreale, Quando abbiamo acquistato qui, sei anni fa, non pensavamo al rischio incendi», ha aggiunto.

Per Elke Urbain, turista belga che viene ogni anno a passare le vacanze in un campeggio di Lège-Cap Ferret, quanto è accaduto «è terribile». «Non abbiamo paura perché tutti si occupano di noi» ma «siamo tristi per la gente di qui», racconta all'agenzia France Presse.

Un incendio avvenne già 4 anni fa

Quello del Bassin d'Arcachon è tra i paesaggi più suggestivi d'Europa, noto per i suoi villaggi di ostricoltori, meta di vacanze per tanti francesi e stranieri.

Anche il poeta Gabriele D'Annunzio visse qui una parte della sua vita, tra il 1910 e il 1915, tanto che ad Arcachon c'è ancora un busto in suo onore.

La zona stava lentamente rimarginando le piaghe di un altro devastante incendio avvenuto quattro anni fa, nel 2022, ma ora le fiamme sono tornate a scuotere la tranquillità di questi luoghi.

Altre zone a rischio

Intanto il rischio incendi resta alto anche in altre zone di Francia, come il Var (in Costa Azzurra), e d'Europa.

Secondo il ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, sarebbero in totale 44.000 gli ettari bruciati in Francia da inizio anno, un livello in progressione rispetto allo scorso anno.

In Spagna, il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e Barcellona (Ave) è stato sospeso a causa di un incendio e la ministra per la transizione ecologica, Sara Aagesen, ha riferito che sono 108.000 gli ettari bruciati finora nel Paese, quattro volte di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.