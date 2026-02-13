Medio Oriente Iran: «Attacchi USA sulle regioni meridionali, almeno 30 civili uccisi»

Cittadini civili hanno perso la vita negli attacchi USA che hanno colpito le regioni meridionali dell'Iran. (Foto simbolica)

Almeno 30 civili sono stati uccisi negli attacchi statunitensi contro le regioni meridionali dell'Iran. Lo ha dichiarato la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani. Stando ai media statali inoltre 7 militari sono morti in seguito a raid su Bampur.