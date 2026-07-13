Continuano a spirare venti di guerra nel Golfo. Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha rivendicato stamattina un attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna.

Precedentemente il Ministero dell'Interno del Bahrein aveva indicato che all'alba erano risuonate le sirene antiaeree nel Paese mediorientale.

Intanto, da parte degli Stati Uniti, il Comando centrale (Centcom) ha comunicato, sul suo sito internet, di aver «completato questa settimana, l'11 luglio, una terza serie di attacchi contro l'Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell'attacco a un'altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz».

«Le forze statunitensi – viene specificato – hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento terrestri e navali, droni e unità navali. Tra gli obiettivi figuravano siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera».

«Durante le tre notti di attacchi di questa settimana – viene aggiunto nel comunicato -, il Centcom ha colpito oltre 300 obiettivi al fine di indebolire la capacità dell'Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello stretto. Il transito delle navi mercantili attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale continua senza interruzioni. Dall'inizio di maggio le forze statunitensi hanno contribuito a facilitare il transito di oltre 800 navi mercantili e 400 milioni di barili di petrolio greggio attraverso lo Stretto di Hormuz».