L'Iran ha lanciato missili balistici contro una base statunitense in Giordania. Tutti i missili sono stati intercettati, secondo il Comando centrale militare americano (Centcom).

Tutti i missili provenienti dall'Iran sono stati «intercettati e abbattuti». (foto d'archivio)

Quest'ultimo ha indicato su X che «alle 17:45» di Washington di martedì (le 23:45 in Svizzera), «le forze del Corpo delle guardie della rivoluzione Islamica hanno lanciato diversi missili balistici dall'Iran, nel tentativo di sferrare un attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanza in Medio Oriente».

Tutti i missili iraniani, ha affermato il Centcom in un post, «sono stati intercettati con successo. Le forze statunitensi mantengono alta la vigilanza e un elevato stato di prontezza operativa». Nessuna indicazione specifica, invece, sulla base.

In una nota l'esercito giordano ha dichiarato che «questa mattina le difese aeree hanno neutralizzato cinque missili provenienti dall'Iran e diretti verso il territorio del regno», aggiungendo che i missili sono stati «intercettati e abbattuti».

Si tratta del primo attacco con missili balistici da parte di Teheran contro una base americana nella regione da quando, venerdì scorso, il presidente americano Donald Trump ha sospeso gli attacchi contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia.

L'attacco, specificato come lanciato «a sorpresa» dal Centcom, minaccia di far saltare la fragile tregua e potrebbe costringere Trump a decidere se riprendere l'azione militare contro Teheran.