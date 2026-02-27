Politica Iran, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni

Il capo negoziatore iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf ha sottolineato che «la gestione dello Stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra». (foto d'archivio)

L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici al Bürgenstock (NW).