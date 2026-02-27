Medio Oriente Iran: «Non sono previsti incontri con gli USA nei prossimi giorni»

Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente.