Il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi (foto d'archivio).
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Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente.
«Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana», ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi – citato dalla televisione di Stato – riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.