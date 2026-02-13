Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato ai media che al momento Teheran non sta negoziando con gli Usa sullo Stretto di Hormuz (foto d'archivio)

«L'affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa», ha dichiarato in un'intervista televisiva. «Non ci sono stati negoziati», ha aggiunto Gharibabadi, riconoscendo però che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Usa sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti.

Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di «ottimi colloqui» in corso con Teheran.