In base alla proposta omanita l'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo della vitale via navigabile. (foto d'archivio)
Keystone
L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie: lo scrive la Reuters sul suo sito.
In base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile.
La proposta ricalca la gestione dello Stretto di Malacca, dove coloro che lo utilizzano contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio.