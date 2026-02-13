«Se Trump agirà in base alle sue minacce, daremo una risposta devastante e il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali», ha affermato la fonte.

Lunedì, Trump ha avvertito che Pickaxe Mountain, un complesso sotterraneo di tunnel di un sito nucleare segreto vicino a Natanz, si trova «nella lista» e che gli Usa «probabilmente» la prenderanno di mira presto.

Intanto un portavoce dell'esercito iraniano ha ribadito che l'Iran non cambierà idea sul blocco dello Stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima.

«Lo Stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane», ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana e rilanciato da Sky News. «Il rispetto dei diritti del popolo iraniano è l'unica via per riaprire lo Stretto di Hormuz».

«Le forze armate iraniane non cederanno sulla questione dello Stretto di Hormuz. L'unico modo per riaprire la via navigabile è rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il Memorandum d'intesa, non la guerra, le azioni malvagie e l'aggressione», ha dichiarato il portavoce dell'esercito iraniano, Mohammad Akraminia.

«L'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del Memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e dichiara di accettare solo gli articoli del Memorandum. Qualsiasi altra mossa si scontrerà certamente con la reazione decisa dell'Iran», ha aggiunto, secondo l'agenzia di stampa Irna.