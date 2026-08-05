Crisi nel Golfo Persico
Iran: «Raggiunto un accordo con Oman su Stretto di Hormuz»
Intesa su Hormuz tra Iran e Oman. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone
Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello Stretto di Hormuz, rende noto il ministero degli esteri di Teheran, citato dall'emittente televisiva panaraba Al Arabiya.
Il ministero precisa che sono state «concordate le caratteristiche geografiche del percorso» marittimo nello Stretto.
«Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali», ha aggiunto il portavoce del ministero, Esmail Baghaei.
I lavori proseguono a patto «che terze parti non vengano a ostacolare il processo», ha precisato Baghaei, citato dall'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica islamica (Irna, controllata dal governo), in un evidente riferimento agli Stati Uniti.