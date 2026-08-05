Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello Stretto di Hormuz, rende noto il ministero degli esteri di Teheran, citato dall'emittente televisiva panaraba Al Arabiya.

Intesa su Hormuz tra Iran e Oman. (Immagine simbolica d'archivio)

Il ministero precisa che sono state «concordate le caratteristiche geografiche del percorso» marittimo nello Stretto.

«Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali», ha aggiunto il portavoce del ministero, Esmail Baghaei.

I lavori proseguono a patto «che terze parti non vengano a ostacolare il processo», ha precisato Baghaei, citato dall'agenzia di stampa ufficiale della Repubblica islamica (Irna, controllata dal governo), in un evidente riferimento agli Stati Uniti.