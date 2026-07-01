«Non aspetteranno all'infinito», ha affermato il politico dell'Spd, sottolineando che al momento non è prevedibile che le condizioni per un intervento militare volto a garantire la sicurezza di questa importante rotta commerciale vengano soddisfatte a breve.

Il governo federale aveva già inviato settimane fa nella regione la nave dragamine «Fulda» e la nave da rifornimento «Mosel», affinché fossero pronte per un'operazione di sminamento. «Al momento non vedo alcuno scenario, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, in cui la situazione possa sbloccarsi rapidamente e noi potremmo entrare nello Stretto di Hormuz per sminare», ha affermato Pistorius. Ieri l'Iran avrebbe dato alla Francia un chiaro rifiuto riguardo a una missione di questo tipo. «Pertanto, non è affatto all'orizzonte».