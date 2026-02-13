Israele intende mantenere le proprie forze nelle «zone di sicurezza» in Gaza, Libano e Siria per proteggere i confini e le comunità vicine dalle minacce dei gruppi jihadisti.

Lo ha detto il ministro della difesa Israel Katz nel corso di un colloquio notturno con il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, riferisce il quotidiano israeliano in lingua inglese The Jerusalem Post.

Secondo la ricostruzione del giornale, Hegseth ha aggiornato Katz sulle operazioni militari statunitensi in Iran e i due hanno concordato di proseguire la cooperazione tra i due paesi in vista di possibili sviluppi.

Katz ha quindi illustrato le operazioni israeliane contro i gruppi armati in Siria, Gaza e Libano, ribadendo che il mantenimento delle forze nelle aree di sicurezza rappresenta una lezione tratta dagli attacchi del movimento islamista Hamas del 7 ottobre 2023. «Non abbiamo mai chiesto agli Stati Uniti di agire al nostro posto lungo i nostri confini. Siamo impegnati a proteggere i cittadini di Israele da ogni minaccia ed è quello che intendiamo fare», ha dichiarato Katz, citato da The Jerusalem Post.

Intanto l'esercito israeliano (Idf) rende noto di aver eliminato in un attacco nel centro di Gaza Omar Ahmed Abu Qasem, un comandante dei cecchini di Hamas che aveva preso parte ad attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf. «Nel corso della guerra, Abu Qasem ha partecipato all'esecuzione di attacchi terroristici contro le truppe nella Striscia di Gaza», scrivono in una nota le forze armate dello Stato ebraico.