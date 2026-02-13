L'Alta Corte di Giustizia israeliana ha stabilito all'unanimità che la votazione con cui la Knesset aveva eletto Michael Rabello alla carica di Controllore di Stato è invalida a causa della violazioni della segretezza del voto, ordinando di indire una nuova elezione.

Rabello, uno degli avvocati della famiglia Netanyahu, era stato eletto il mese scorso dalla plenaria della Knesset il 3 giugno, in una procedura di voto che deve essere effettuata a scritinio segreto.

Non avendo raggiunto la maggioranza dei voti al primo turno, al secondo turno diversi parlamentari della coalizione si sono fotografati per dimostrare il sostegno a Rabello, apparentemente dopo che la funzionaria coordinatrice della coalizione aveva chiesto una prova di voto per scovare eventuali franchi tiratori.

Diverse organizzazioni e partiti politici avevano subito presentato ricorso alla Corte Suprema. Il Controllore dello Stato è una carica istituzionale indipendente che vigila sulla legalità, l'efficienza e l'integrità dell'amministrazione pubblica, oltre a rappresentare l'incarico di Difensore Civico.