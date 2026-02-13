Lo ha annunciato il ministro del Turismo Haim Katz, spiegando che si intende «sfruttare l'enorme potenziale turistico della Giudea e della Samaria», i nomi con cui Israele chiama la regione.

Katz ha detto che «per la prima volta, guideremo un processo completo che unisce pianificazione, sviluppo delle infrastrutture, creazione di un inventario dei terreni edificabili per gli hotel e un percorso dedicato per incentivare la costruzione di strutture alberghiere». L'obiettivo è «rimuovere gli ostacoli nella zona, attrarre turisti e rafforzare l'economia locale».

Secondo il ministero del Turismo israeliano si vuole «trasformare la Giudea e la Samaria da meta per gite di un giorno in una destinazione per soggiorni e alloggi, prolungare la durata delle visite turistiche e incrementare il contributo del turismo all'economia locale».