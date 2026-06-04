Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah.

L'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee, gli inviati americani Dan Holler e Michael A. Needham e l'ambasciatore del Libano negli Stati Uniti, Michel Issa (da sinistra a destra), definiranno ben presto i contorni di un cessate il fuoco.

Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due Paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano.

Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un «accordo globale», aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington martedì e mercoledì.

«A seguito di negoziati condotti sotto l'egida degli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate il fuoco», che sarà subordinato alla «cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale», secondo una dichiarazione congiunta delle tre parti coinvolte nei negoziati.

«Entrambe le parti hanno concordato di accelerare l'istituzione di zone pilota in cui le Forze Armate libanesi eserciteranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo tutti gli attori non statali», ha affermato la stessa fonte. Queste misure sono intese a «progredire verso un accordo globale di pace e sicurezza».

«Tutti i paesi hanno riaffermato che il futuro delle relazioni tra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani. Hanno respinto qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi Stato o attore non statale di tenere in ostaggio il futuro del Libano», un riferimento implicito all'Iran, accusato di sostenere Hezbollah, gruppo filo-iraniano.