L'affermazione è giunta dopo che le forze israeliane e giordane hanno intercettato un missile iraniano lanciato in direzione della città giordana di Aqaba.

«Se l'Iran lancerà missili contro Israele, lo colpiremo con tutta la nostra forza», ha affermato il 70enne durante una visita a una struttura dei servizi di soccorso. «Se gli Stati Uniti dovessero cambiare la loro politica, cosa che potrebbe anche accadere, siamo pronti sia ad azioni difensive sia offensive» contro Teheran, ha aggiunto.