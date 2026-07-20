Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, regolare, fermato domenica mattina dagli agenti della polizia italiana dopo essere andato in escandescenze in un quartiere popolare e multietnico di Bologna.

Lo stesso che, durante la campagna elettorale del 2020, finì agli onori delle cronache per l'«incursione» di Matteo Salvini in un condominio in cerca di presunti spacciatori.

E proprio lì, tra quelle strade, è scoppiato il caos, con i residenti e i parenti della vittima che hanno chiesto a gran voce «giustizia» intonando cori contro la polizia.

In un drammatico video sono impressi gli ultimi attimi di vita dell'uomo mentre urla «basta, aiuto» fino a perdere i sensi sotto gli occhi degli agenti e di alcuni soccorritori giunti sul posto.

La questura di Bologna ha fatto sapere che le «bodycam dei poliziotti verranno subito messe a disposizione del pubblico ministero».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Polizia allertata da alcuni residenti

È la tarda mattinata di un'afosa domenica d'estate quando alcuni residenti della zona allertano le forze dell'ordine della presenza di un uomo che sta dando in escandescenze in un garage di via Svevo.

È Abderrahim Fakir, titolare di una impresa di facchinaggio, arrivato al Pilastro per fare visita ad alcuni parenti. Sul posto arrivano una volante e l'ambulanza del 118. Gli agenti provano a calmare l'uomo che però si scaglia contro di loro dando anche alcuni calci all'auto.

A quel punto i poliziotti avrebbero prima utilizzato lo spray urticante e poi bloccato a terra l'uomo tenendogli i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo.

Momenti concitati impressi in un video registrato da uno dei residenti che ha assistito al fermo dalla finestra della propria abitazione.

«Basta, aiuto», si sente urlare. I poliziotti provano a bloccarlo ma l'uomo continua a dimenarsi mentre una terza persona, probabilmente un residente, li aiuta bloccando le caviglie del 42enne che, poco dopo, sembra perdere i sensi.

Uno degli agenti prova a sincerarsi delle sue condizioni, ma senza risposta. Minuti drammatici ai quali hanno assistito almeno due dei soccorritori giunti sul posto, che però nel video non si vedono mai intervenire, se non dopo che l'uomo ormai privo di sensi viene legato a polsi e caviglie.

«Non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato»

L'Ausl di Bologna ha disposto un'indagine interna per fare luce sull'episodio.

«Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace. Non sappiamo cosa è successo, lo sanno loro, la polizia. A noi è arrivata la chiamata che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni», le parole disperate della sorella di Abderrahim.

Tanti i residenti che si sono riversati in strada e che hanno intonato cori contro la polizia. Solo l'intervento del fratello della vittima, che viveva con lui, è riuscito a calmare gli animi.

«Lui sempre chiedeva aiuto. Non ha fatto niente, chiedeva solo aiuto. Era un po' agitato, chiedeva aiuto, aiuto, aiuto», riferisce uno dei testimoni che vive proprio nel condominio di via Svevo.

La ricostruzione della questura

La questura ha fornito la sua ricostruzione. «Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. I poliziotti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto».

Il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione, Michele de Pascale, chiedono che «venga fatta piena luce su quanto avvenuto».

Nella serata di ieri, intanto, i residenti del Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare contro quello che i parenti di Abderrahim Fakir, definiscono «un assassinio di stato».