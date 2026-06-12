Ecco com'è stato preso Truffa da quasi mezzo milione, capo ufficio cantonale svizzero arrestato in Italia, vicino a Latina

La polizia italiana ha arrestato un cittadino svizzero nei cui confronti le autorità elvetiche avevano emesso un provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali. L'uomo, 70 anni, è stato individuato all'ospedale civile «Dono Svizzero» di Formia, in provincia di Latina, dove era ricoverato per motivi sanitari.