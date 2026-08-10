Aeroporto di Catania paralizzato e strade provinciali intasate. È l'effetto dell'eruzione dell'Etna che blocca miglia di passeggeri bloccati a terra per la chiusura dello spazio aereo per la presenza di una nube vulcanica e porta alla sospensione degli atterraggi.

Paralizzando di fatto lo scalo, ma che con le sua spettacolari colate laviche entusiasma escursionisti e curiosi che, soprattutto a partire dall'imbrunire, prendono d'assalto il vulcano attivo più alto d'Europa.

Oggi all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini non ci sono stati arrivi, e quindi neppure partenze, con decine di voli cancellati o dirottati, mettendo in crisi chi aveva organizzato un viaggio di piacere o di lavoro. Entusiasmo alle stelle invece per appassionati dell'Etna e curiosi che vogliono vedere da vicino un'eruzione dagli effetti spettacolari con le colate che invadono la desertica valle del Bove.

L'attività eruttiva sta attirando, soprattutto nelle ore serali e notturne, numerosi curiosi che percorrono i sentieri di Schiena dell'Asino e di Serracozzo per raggiungere i punti panoramici dai quali osservare il fenomeno. Ma alcuni non sono attrezzati e rischiano di perdersi, come è successo a due ventenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi della provincia di Catania, che sono stati soccorsi la notte scorsa da tecnici Corpo nazionale italiano del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della stazione Etna Nord, dopo aver perso la traccia del sentiero che li avrebbe ricondotti al parcheggio del Rifugio Citelli.

I due, come centinaia di turisti che durante le ore notturne percorrono i sentieri del vulcano, si erano recati nel punto panoramico dal quale è possibile osservare il campo lavico generato dai due coni all'interno della Valle del Bove e della Valle del Leone. Durante il rientro, perdendo la traccia del sentiero e trovandosi in un'area particolarmente impervia, hanno attivato i soccorsi tramite il 112.