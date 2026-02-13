Si aggrava il bilancio degli assalti No Tav ai cantieri della Torino-Lione in Val di Susa: sono oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine e si stima almeno un milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. Mentre la polizia ha già identificato 436 partecipanti - tra cui diversi italiani ed esteri - arrivano la dura condanna del questore di Torino e la ferma denuncia del cardinale Repole.

Sono più di 120 i feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza nel bilancio del giorno dopo gli assalti No Tav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione: 58 poliziotti, 48 carabinieri, 18 finanzieri. Si contano anche quattro mezzi danneggiati, due dei carabinieri, uno della finanza e un'auto della polizia.

Le indagini, le identificazioni e i sequestri

Tra chi ha partecipato agli scontri sono state identificate a oggi dalla polizia 436 persone, di cui una parte provenienti dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio.

Le loro posizioni sono ora al vaglio degli investigatori sia dal punto di vista amministrativo che penale. È stato inoltre sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna.

Le parole del questore: «Non permetteremo il laboratorio della guerriglia»

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha parlato di «un'escalation di azioni di guerra e di violenza. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo permetteremo - ha affermato. Ci sarà la massima fermezza e sono in corso le indagini per fermarli».

La stima dei danni nei cantieri e l'esplosione delle bombole

La conta di quanto è stato distrutto ai cantieri intanto è iniziata e «una prima stima dei danni solo in quello di Chiomonte è di circa un milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria» fa sapere Telt, la società binazionale che sta realizzando l'opera.

E non è andata peggio solo perché «c'erano anche delle bombole di acetilene che sono esplose, fortunatamente dopo che tutti erano riusciti ad allontanarsi. Al momento dell'attacco erano presenti una decina di operai che sono subito stati fatti allontanare e portati in salvo».

La rivendicazione No Tav e la condanna del cardinale Repole

Mancano da quantificare i danni a Salbertrand, a Susa (frazione Traduerivi) e a San Didero, mentre i No Tav, via web, hanno descritto la manifestazione di sabato come «una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Il movimento No Tav ha dimostrato ancora una volta che ha la forza di arrivare là dove la devastazione del territorio è all'ordine del giorno», hanno affermato.

La condanna alle azioni degli antagonisti e la solidarietà alle forze dell'ordine da parte dei politici sono proseguite per tutta la giornata di oggi.

A queste voci si è unito il cardinale Roberto Repole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino: «Le azioni di guerriglia non meritano nessuno sforzo di comprensione, sono pura violenza terroristica che desidero condannare con fermezza come cristiano e come cittadino. La violenza è incompatibile con il Vangelo e con la democrazia, dev'essere isolata e sanzionata».