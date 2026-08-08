Novità in vista per i giovani automobilisti italiani.
Keystone
Le direttive europee hanno abbassata l'età per conseguire la patente B a 17 anni.
L'Italia ha tempo per recepirle entro la fine del 2027, per questo modifiche al codice della strada proposte oggi dal ministero dei trasporti della penisola consentono la guida accompagnata a 16 anni per i titolari di patente A1 e B1.
Inoltre prevedono che i mezzi pesanti, senza rimorchio, che richiedono la patente C1 e C possano essere condotti anche a 17 anni con patente B e Cqc (carta di qualificazione del conducente).
Per far fronte alla carenza di camionisti in Italia, viene introdotta la possibilità di condurre veicoli che richiedono la patente C anche senza il possesso della Cqc, a condizione che il conducente sia iscritto ad un corso di qualificazione iniziale.