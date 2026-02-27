La ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità Eugenia Roccella (Fratelli d'Italia)
Keystone
Il marito della ministra italiana della Famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico (Lazio).
Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto.
In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri italiani.
La ministra Roccella e suo marito Luigi Cavallari lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d'oro «L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento – ha raccontato la stessa ministra in passato – non ci siamo più lasciati».
Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti -Pescara.