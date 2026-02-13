È tornato a farsi vedere l'orso tra la Valle Vigezzo e la Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Alcune arnie sono state oggetto dell'incursione di un plantigrado, che la polizia provinciale ritiene «verosimilmente M29, in quanto non vi sono riscontri scientifici conclamati di altri esemplari presenti sul territorio di questa provincia».

Nel corso delle sue incursioni, l'orso ha danneggiato due arnie in località valle del Basso, nel comune di Santa Maria Maggiore e un altro paio nei pressi dell'alpe Dorbolo, nel territorio comunale di Malesco.

«M29 è un orso maschio e sicuramente da sempre si è dimostrato non pericoloso – sottolinea la polizia provinciale – e al momento non sono stati segnalati incontri diretti con l'uomo, a dimostrazione del suo carattere schivo.