Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 questa mattina in Toscana. Il terremoto – con epicentro a 7 chilometri da Pisa – è stato avvertito intorno alle 10:15 dalla popolazione nel nord della Regione, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare Pisa e diverse zone della Toscana. Il sisma, con epicentro individuato a circa 7 chilometri dalla città, è stato avvertito distintamente. (Foto simbolica)

Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 chilometri.

«Verifiche in corso con il sistema regionale», ha indicato su Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

A Pisa sono giunte numerose telefonate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa.

Negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni, scrive l'agenzia ANSA. Dopo i controlli, cittadini e dipendenti hanno potuto rientrare negli edifici evacuati, precisa l'agenzia Adnkronos.

L'evento ha generato apprensione soprattutto nelle aree più vicine all'epicentro, dove la scossa è stata percepita con maggiore intensità. Le autorità continuano le attività di monitoraggio per valutare eventuali conseguenze e la situazione sul territorio.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, era stata registrata dall'INGV nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa.

Il sisma era stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. La scossa era stata avvertita dalla popolazione, nessun danno registrato a persone o cose.