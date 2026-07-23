Un cittadino svizzero di 55 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato brutalmente morso da un pesce a Pioppi, una località balneare del comune di Pollica, in provincia di Salerno (Cilento).

L'incidente è avvenuto nella frazione di Pioppi, a pochi metri dalla riva. (immagine di illustrazione)

L'uomo si stava godendo le vacanze nuotando nelle acque cristalline del Sud Italia, ma l'esperienza si è rivelata molto meno piacevole del previsto.

Il bagnante è infatti stato morso da un pesce, che gli ha provocato una ferita profonda. Lo sfortunato «ha perso molto sangue prima di riuscire a raggiungere la riva», riporta il quotidiano locale «Positano News».

Fortunatamente per il turista, l'incidente è avvenuto a pochi metri dalla riva, il che ha permesso ai bagnini di intervenire rapidamente. Hanno applicato un laccio emostatico al ferito per arrestare l'emorragia in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Alla fine, il 55enne svizzero è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli esami del caso.

Chi è il colpevole?

Non si sa con esattezza quale pesce abbia attaccato il bagnante.

Tuttavia, secondo quanto riferito da alcuni esperti a «Positano News», ci sono due ipotesi plausibili: potrebbe trattarsi di un pesce balista oppure di un piccolo barracuda.

Il pesce balista è noto per la sua dentatura robusta e per il suo carattere particolarmente territoriale. www.imago-images.de

Il primo è noto per la sua dentatura robusta e per il suo carattere particolarmente territoriale, soprattutto durante il periodo riproduttivo.

Il secondo è invece sempre più diffuso nel Mediterraneo ed è dotato di denti affilati in grado di provocare ferite nette e profonde.

Il piccolo barracuda è dotato di denti affilati in grado di provocare ferite nette e profonde. www.imago-images.de

Sebbene il caso citato sia particolarmente impressionante, non è un caso isolato, come riferisce ancora il media italiano: da qualche tempo, infatti, sia nella Costiera Amalfitana che nella penisola sorrentina diversi bagnanti segnalano piccoli morsi alle gambe e alle caviglie mentre si trovano in acqua.

Cosa fare in caso di morso

Essere morsi in mare non è una cosa da prendere alla leggera. Esistono due tipi di rischi, secondo il sito «Prévention MGC»: l’insorgenza di traumi e intossicazioni dovuti al contatto diretto con l’animale o di malattie infettive trasmesse dall’animale stesso.

In caso di morso cosiddetto «semplice», ovvero da parte di un animale non velenoso ma dotato di denti, occorre innanzitutto lasciare che il sangue defluisca, quindi disinfettare la ferita e consultare assolutamente un medico se la ferita non guarisce rapidamente o se il dolore persiste.

Alcuni morsi possono essere più gravi a seconda del pesce responsabile. In caso di dubbio, si consiglia di recarsi al pronto soccorso.

In caso di puntura da pesce velenoso, è necessario immergere la zona colpita in acqua calda (30 minuti) oppure avvicinare la ferita il più possibile a una fonte di calore, poiché il veleno di molte specie è sensibile al calore. Successivamente, è necessario disinfettare la ferita.

Da notare che è possibile anche prevenire il problema: indossare sandali per nuotare o indumenti protettivi può evitare una serie di contrattempi.