Un uomo ha perso la vita oggi in un incendio a Ittigen (BE). È stato trovato dai pompieri privo di sensi nella tromba delle scale dell'edificio interessato, ma è poi deceduto in ospedale. Gli altri inquilini della palazzina si sono messi in salvo da soli.

La segnalazione dell'incendio è arrivata alla centrale d'allarme verso le 5.40, indica in una nota la polizia cantonale bernese. L'incendio, divampato al terzo piano dell'edificio residenziale, è stato rapidamente domato e spento. Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumi.

L'appartamento in cui è divampato l'incendio ha subito gravi danni. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo.