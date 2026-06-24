Il senatore e candidato di sinistra alla presidenza Iván Cepeda ha riconosciuto la vittoria del concorrente ultraconservatore Abelardo de la Espriella come nuovo presidente della Repubblica colombiana, in attesa della conferma ufficiale del risultato.

«Lo faccio per senso di responsabilità democratica e come contributo alla pace, perché crediamo profondamente nella democrazia e che le divergenze politiche debbano essere risolte attraverso la partecipazione dei cittadini e il rispetto delle istituzioni», ha dichiarato Cepeda.

Nei giorni scorsi a Cali e a Bogotà si sono registrati scontri con la polizia e manifestazioni anti-americane in segno di protesta per l'affermazione di «El Tigre», che al secondo turno delle elezioni presidenziali di domenica ha battuto Cepeda per meno di un punto percentuale.

Da parte sua il presidente uscente Gustavo Petro ha annunciato di essere pronto ad avviare il passaggio di consegne con de la Espriella. In un lungo messaggio pubblicato sulle reti sociali, il capo dello Stato ha affermato che inizierà la fase di transizione verso il nuovo governo, pur continuando a esprimere forti riserve sul contesto politico che ha accompagnato la campagna elettorale.

Petro ha infatti rilanciato le accuse di interferenze straniere nelle elezioni colombiane, facendo riferimento al sostegno espresso dal presidente statunitense Donald Trump a favore di de la Espriella.

Il presidente ha chiesto che venga applicato alla Colombia lo stesso principio utilizzato in Europa nel caso delle elezioni in Romania, annullate dalla magistratura per presunte influenze esterne.

Secondo Petro l'intervento di Trump sarebbe stato pubblico e dichiarato e dovrebbe quindi essere oggetto di una valutazione istituzionale.

Il capo dello Stato ha inoltre ricordato che de la Espriella possiede la cittadinanza statunitense e ha definito il sostegno ricevuto da Washington un elemento che merita ulteriori approfondimenti.