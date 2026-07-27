J.D. Vance è già considerato un promettente candidato per i repubblicani alle prossime presidenziali negli Stati Uniti del 2028. D'altra parte, proprio la vicinanza al presidente Donald Trump, che lo avvantaggia all’interno del partito, potrebbe rivelarsi un ostacolo nelle elezioni vere e proprie.

Hai fretta? blue News riassume per te In qualità di vicepresidente, J. D. Vance gode di enormi vantaggi ed è già considerato il favorito all’interno del partito repubblicano per le presidenziali negli Stati Uniti del 2028.

Allo stesso tempo il vicepresidente deve prendere le distanze dalle decisioni impopolari di Donald Trump senza perdere il suo sostegno e la base del movimento MAGA.

Anche una candidatura di successo non sarebbe di per sé una garanzia di vittoria elettorale: storicamente i vicepresidenti in carica hanno spesso fallito nel subentrare direttamente ai loro predecessori. Riepilogo creato con

Mancano ormai solo pochi mesi alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che determineranno l’orientamento della politica americana nei prossimi due anni.

E c’è una persona che seguirà i risultati con particolare attenzione: J.D. Vance sa infatti bene che un buon risultato del partito repubblicano è fondamentale per il suo futuro professionale.

Il vicepresidente USA partecipa a podcast e programmi televisivi, pubblica libri, affronta temi che riscuotono successo tra l’elettorato conservatore e cerca il contatto diretto con diversi segmenti dell’opinione pubblica repubblicana.

Secondo «Der Spiegel», Vance ha rilasciato più di 30 interviste nel giro di un solo mese. Il suo nuovo libro «Communion», in cui descrive il suo ritorno alla fede, è diventato un bestseller.

È ormai chiaro: quest’uomo non vuole rimanere all’ombra di Donald Trump, ma vuole prendere il suo posto alla Casa Bianca.

A prima vista, ci sono molti elementi a suo favore. Il «Wall Street Journal» giunge alla conclusione, in un editoriale, che la candidatura repubblicana gli sarebbe quasi assicurata, qualora decidesse effettivamente di presentarsi.

Il vantaggio decisivo non sarebbe tanto il suo talento politico quanto la carica che ricopre.

I vicepresidenti compaiono al fianco del commander-in-chief, traggono vantaggio dalle sue reti di contatti e si appropriano di parti della sua infrastruttura politica. Possono mobilitare fondi, accrescere la propria notorietà e mettere sotto pressione fin da subito i potenziali rivali.

E Vance fa proprio questo: è in testa nei sondaggi tra gli elettori repubblicani aventi diritto alle primarie e ricopre un ruolo centrale all’interno del partito per quanto riguarda il finanziamento.

È vero che il segretario di Stato Marco Rubio ha recuperato terreno in modo significativo negli ultimi sondaggi e si trova solo di poco dietro a Vance. Gli esperti ritengono però che questo effetto sia di breve durata.

Nelle ultime settimane Rubio è stato onnipresente nei media a causa della guerra in Medio Oriente e per questo motivo gode attualmente di particolare popolarità.

La storia suggerisce che Vance potrebbe vincere le primarie. Nella politica statunitense moderna, i vicepresidenti in carica hanno quasi sempre avuto la meglio nelle primarie del proprio partito, a condizione che si candidassero.

Richard Nixon, Hubert Humphrey, George H. W. Bush, Al Gore e, più recentemente, Kamala Harris sono stati tutti considerati i candidati naturali dei rispettivi partiti.

Ma le difficoltà iniziano solo più avanti

Le primarie repubblicane non dovrebbero quindi rappresentare il problema maggiore per Vance. Più complessa è invece la questione di come possa posizionarsi come successore fintanto che Trump continuerà a dominare completamente il partito.

«Der Spiegel» descrive il dilemma del vicepresidente sulla base della sua apparizione nel podcast di Joe Rogan. Quest'ultimo voleva sapere se anche Vance avrebbe iniziato la guerra contro l’Iran se fosse stato lui stesso presidente.

Il vice ha eluso la domanda e si è limitato a rispondere: «L’obiettivo di impedire all’Iran di possedere armi nucleari sta bene a tutti. Il presidente lo ha capito».

La questione non è casuale. Vance avrebbe sconsigliato internamente al presidente in carica un intervento militare. Allo stesso tempo difende pubblicamente l’obiettivo di Trump di impedire all’Iran di dotarsi di una bomba atomica.

In questo modo invia due messaggi contemporaneamente: da un lato segnala distacco alle frange del movimento MAGA stanche della guerra, dall'altro dimostra lealtà al tycoon.

Questo equilibrio è determinante per il suo futuro. Vance deve dimostrare di avere una linea propria. Se però rompesse apertamente con Trump, rischierebbe di perdere gran parte della base repubblicana.

Il movimento MAGA rimane strettamente legato alla figura del newyorkese. Senza il suo sostegno, per Vance sarebbe difficile presentarsi come erede legittimo.

È proprio qui che risiede un punto debole fondamentale della sua strategia: finora Trump ha mostrato scarso interesse nel preparare un successore chiaro. Vance deve quindi ottenere la sua approvazione senza poter contare sul fatto che quest’ultimo gliela conceda mai in modo inequivocabile.

Inoltre deve riuscire a ricomporre una base politica divisa. La guerra con l’Iran, i rapporti con Israele e la gestione dei fascicoli del defunto pedofilo Jeffrey Epstein hanno infatti creato nuove linee di frattura.

Finora Vance si destreggia bene, continuerà così?

Durante l’intervista con Rogan, Vance ha criticato la comunicazione del governo sui fascicoli di Epstein, ma allo stesso tempo ha fatto proprie alcune speculazioni non comprovate sui possibili contatti del condannato per abusi sessuali con i servizi segreti.

Si è definito un «veterano tra i sostenitori delle teorie del complotto su Epstein». In questo modo si rivolge a quella parte della base del movimento MAGA che nutre una sfiducia di principio nei confronti delle spiegazioni fornite dalle istituzioni.

Vance ha quindi buone possibilità di diventare il candidato repubblicano alla presidenza. Se riuscirà poi a vincere le elezioni è un’altra questione.

Il «Wall Street Journal» sottolinea un modello storico: la vicinanza al presidente in carica rappresenta un vantaggio nelle primarie, mentre nelle elezioni generali spesso costituisce un ostacolo.

Nel secolo scorso, solo George H. W. Bush, nel 1988, è riuscito a succedere direttamente a un presidente sotto il quale aveva ricoperto la carica di vice. Tutti gli altri candidati hanno fallito.

L’esempio più recente è probabilmente quello dell’ex vice di Joe Biden, Kamala Harris, che nel 2024 si è candidata contro Trump e alla fine è stata nettamente sconfitta.

Vance sta ancora cercando, in parte, di definire la propria identità senza Trump. Keystone/AP Photo/Mark Schiefelbein

I vicepresidenti vengono ritenuti corresponsabili della situazione economica, della politica estera e del clima sociale del proprio governo. Allo stesso tempo, si trovano spesso di fronte a un avversario in grado di promettere in modo credibile un cambiamento politico.

Per Vance questo significa che più si presenta come il continuatore di Trump, più sarà facile per un avversario democratico attribuirgli la responsabilità di tutti i problemi del governo. Se invece prende le distanze in modo troppo netto, rischia di scontentare la base repubblicana.

All’interno del partito Trump rappresenta il suo principale punto di forza. Per una vittoria elettorale a livello nazionale però il presidente potrebbe diventare il suo problema più grande.

Vance dovrebbe quindi cercare di presentarsi come un erede fedele, che porta avanti il movimento del tycoon, ma lo guida in modo più disciplinato, ideologico e prevedibile.

Il suo percorso verso la Casa Bianca è comunque in salita. Infatti per il vicepresidente passa proprio attraverso un leader che si ritiene insostituibile.