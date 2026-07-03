Nella notte
La Russia continua a bombardare obiettivi civili a Kiev, almeno 30 i morti
Una trentina di morti e una novantina di feriti è il bilancio dell'attacco russo compiuto la notte scorsa su Kiev e altre principali città ucraine
Keystone
Almeno 30 morti e una novantina di feriti è il bilancio delle vittime in Ucraina a seguito dell'attacco russo compiuto la notte scorsa con 74 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine. Colpito anche un pronto soccorso.
«La Russia colpisce esclusivamente obiettivi civili per costringere l'Ucraina a rinunciare al proprio Stato», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è recato sul luogo dei bombardamenti, assicurando che l'Ucraina risponderà.
L'Ue intanto annuncia nuove sanzioni ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma: 'Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev', fa sapere.