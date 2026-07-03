Nella notte La Russia continua a bombardare obiettivi civili a Kiev, almeno 30 i morti

Una trentina di morti e una novantina di feriti è il bilancio dell'attacco russo compiuto la notte scorsa su Kiev e altre principali città ucraine

Almeno 30 morti e una novantina di feriti è il bilancio delle vittime in Ucraina a seguito dell'attacco russo compiuto la notte scorsa con 74 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine. Colpito anche un pronto soccorso.