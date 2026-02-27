Il Partito dei lavoratori della Corea (WPK) ha convocato sabato la seconda riunione plenaria del suo nono comitato centrale, della durata di tre giorni e presieduta dal leader Kim, per valutare l'andamento delle politiche del paese nella prima metà dell'anno e riesaminare l'agenda stabilita in occasione di un importante congresso del partito tenutosi a febbraio.

La riunione ha ribadito l'impegno della Corea del Nord ad ampliare le proprie forze nucleari, descrivendole come «il nucleo della sovranità militare» della nazione e «il perno dell'attuazione della strategia di deterrenza o di guerra».

Il rapporto afferma che la sessione plenaria ha deciso all'unanimità che «esercitare appieno la posizione di Stato dotato di armi nucleari è il modo più corretto e unico per affrontare attivamente e con fiducia la situazione militare e politica internazionale imprevedibile, che si sta complicando sotto molteplici aspetti».