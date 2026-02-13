Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di avere impiegato missili balistici nordcoreani per bombardare la città ucraina di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, con un bilancio di sei morti e 19 feriti.

Il presidente ucraino ha affermato che quello su Zaporizhzhia è stato «un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno». E per questo, ha aggiunto, i russi hanno impiegato missili ipersonici Zircon, bombe aeree guidate e, appunto, vettori nordcoreani.

Zelensky, che non ha fornito prove in proposito, aveva affermato nei giorni scorsi che Pyongyang aveva dispiegato missili in Russia, dove si apprestava a trasferire tra i 30'000 e i 50'000 soldati.

In tal modo, la Corea del Nord acquisisce esperienza di guerra e rappresenta sempre più un «pericolo per il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e gli altri Paesi della regione», aveva aggiunto il premier ucraino, chiedendo quindi a Seul di avviare una cooperazione militare con Kiev con l'obiettivo tra l'altro di rafforzare le difese aeree ucraine. Ma la Corea del Sud ha risposto negativamente.

Secondo le dichiarazioni di un alto funzionario del ministero degli Esteri di Seul, citate dal «Korea Times» e riprese «Ukrainska Pravda», Seul continuerà a fornire all'Ucraina solo aiuti umanitari e non prevede di fornire armi letali o sistemi di difesa aerea.

«Il governo ha sostenuto l'Ucraina in diversi settori, tra cui energia, infrastrutture, sanità e istruzione, e continuerà a valutare misure per aiutare l'Ucraina a ristabilire la pace e a ricostruirsi», ha sottolineato la fonte.

La comunicazione di Mosca

Da parte sua, la Russia ha affermato che negli attacchi missilistici della notte tra lunedì e martedì ha colpito «impianti dell'industria militare e centri di trasporto e logistica a Kiev e Zaporizhzhia».

In particolare, il ministero della Difesa ha precisato che nella capitale sono stati bombardati un complesso automatizzato della compagnia Nova Poshta per lo smistamento di «beni a doppio uso, tra cui componenti per la produzione di droni» e, a Zaporizhzhia, il complesso metallurgico Zaporizhstal, affiliato al gruppo Metinvest, che coopera alla produzione di blindature per i veicoli militari e giubbotti antiproiettile.

Fonti locali hanno aggiunto che un civile è stato ucciso e due feriti in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Voronezh che ha provocato «incendi in due magazzini di un'importante azienda».

Presa di mira un'altra raffineria russa

Altri tre uccisi e cinque feriti sono segnalati dall'amministrazione militare locale in attacchi russi con droni e artiglieria su cinque distretti della regione orientale di Dnipropetrovsk.

Lo stato maggiore ucraino ha invece detto che le forze di Kiev hanno attaccato la raffineria di petrolio Orsknefteorgsintez a Orsk, nella regione di Orenburg. Un impianto con una capacità produttiva di circa 6 milioni di tonnellate di petrolio all'anno.

Intanto un incendio è scoppiato in un'altra raffineria, ad oltre seimila chilometri dall'Ucraina, nell'Estremo Oriente russo, nella remota città di Komsomolsk sull'Amur, secondo notizie riportate dal canale Telegram Exilenova Plus e citate dal Kyiv Independent. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio.