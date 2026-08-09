03:35
Un video e la sua storia
L'atterraggio senza ritorno: come la DDR rischiò tutto per un progetto di prestigio
Nel 1989 il pilota Heinz-Dieter Kallbach riesce a far atterrare un enorme Ilyushin Il-62 su una pista in erba nel Brandeburgo. Un'impresa spettacolare, ritenuta quasi impossibile, che rappresenta un progetto di prestigio della DDR in onore del pioniere dell'aviazione Otto Lilienthal. Proprio qui, il 9 agosto 1896, Lilienthal perse la vita in un incidente. Le immagini originali dell'epoca fanno rivivere ancora oggi l'emozione di quel momento.