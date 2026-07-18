L'elefante marino Neil, conosciuto come Neil the Seal, è dal 2020 che torna periodicamente in Tasmania, dove è nato. Per diverse settimane lo si può vedere tra le strade di Hobart. Le sue gesta sono regolarmente condivise sui social media, che lo hanno reso una vera star globale. L'animale sembrerebbe essersi allontanato.

Hai fretta? blue News riassume per te Con le sue gesta l'elefante marino Neil , meglio conosciuto come Neil the Seal , è ormai diventato una star globale del web.

, meglio conosciuto come , è ormai diventato una star globale del web. L'animale è nato in Tasmania nel 2020 e da allora fa periodicamente ritorno sulle strade dell'isola.

Neil sembra ormai essersi allontanato.

«È perfettamente ragionevole che possa essersi diretto di nuovo in mare per nutrirsi», ha dichiarato un esperto a ABS News Australia. Riepilogo creato con

Con le sue acrobazie, dove distrugge pali e recinzioni, l'elefante marino Neil, meglio conosciuto come Neil the Seal, è ormai diventato una star di internet a livello globale.

Come riporta «ABC News Australia», l'elefante marino di 1'000 chilogrammi ha trascorso diverse settimane a Seven Mile Beach, prima di allontanarsi dal suo logo di riposo vicino a Hobart, nello Stato insulare della Tasmania, come affermano le autorità locali.

Neil è nato nell'isola tasmaniana nel 2020 e da allora torna nella regione almeno un paio di volte all'anno. Sui social media sono nate diverse pagine che documentano i suoi spostamenti.

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In tanti accorrono a vedere le sue gesta

Anche quest'estate sono dunque accorsi centinaia di residenti e turisti a visitare la spiaggia ogni giorno per dare un'occhiata all'animale di cinque anni.

La sua popolarità e le preoccupazioni per la sua sicurezza hanno spinto le autorità a predisporre un piano di gestione del traffico. Ed è stata inoltre assunta una guardia di sicurezza 24 ore su 24.

Non è chiaro se Neil abbia lasciato la regione, ma secondo gli ultimi avvistamenti l'animale si sarebbe diretto verso l'acqua durante la notte la settimana scorsa.

«Sembra che l’elefante marino Neil si sia allontanato dalla zona», ha dichiarato il dipartimento delle risorse naturali e dell'ambiente (NRE) in un comunicato.

«Questo è il suo comportamento naturale ed era prevedibile». Il dipartimento ha affermato inoltre che il programma di conservazione marina del NRE sta attualmente monitorando la situazione e l'area locale.

Si è probabilmente allontanato per nutrirsi

Come si legge su «ABC News», il dottor Clive McMahon, esperto di ecologia dell'Oceano Antartico e dell'Antartide, ha affermato che è normale che gli elefanti marini tornino in mare dopo essersi riposati sulla terraferma per diverse settimane.

«Ha fatto uno di questi arenamenti di metà anno», ha detto l'esperto, che lavora presso il Sydney Institute of Marine Science. «È perfettamente ragionevole che possa essersi diretto di nuovo in mare per nutrirsi».

Se Neil ha lasciato la zona, McMahon sostiene che l'animale si starebbe spostando verso sud-ovest della Tasmania.

«Andrà in aree dove probabilmente c'è risalita di acque profonde o c'è un po' di rimescolamento dell'oceano, che favorisce il trasporto di nutrienti in superficie, che attira lo zooplancton, il quale a sua volta attira pesci e calamari, che costituiscono la dieta principale degli elefanti marini».

«È perfettamente ragionevole che possa essersi diretto di nuovo in mare per nutrirsi», ha dichiarato un esperto a «ABC News Australia». EPA AAP

Rispettare che sia un animale selvatico

McMahon ha spiegato che è probabile che Neil torni in estate per la muta, ma c'è la possibilità che possa fare un altro periodo di relax a metà anno, se avesse bisogno di riposarsi dopo aver banchettato in mare.

«È davvero straordinario vedere un elefante marino in Tasmania, vederlo così vicino a dove vivono le persone e in un luogo accessibile – ha detto –. E spero solo che le persone apprezzino la vista di Neil e rispettino il fatto che sia un animale selvatico».

«Lasciategli lo spazio di cui ha bisogno per riposare quando è qui e per esibire quei comportamenti che stanno incantando tutti. Sono comportamenti perfettamente naturali per lui, in assenza di altri maschi o altre foche con cui interagire», ha concluso.