Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il numero dei casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta aumentando rapidamente. Chiedono un aumento significativo degli aiuti sul posto.

Finora, nell'attuale epidemia, sono morte più di 1400 persone. (Foto d'archivio)

Hai fretta? blue News riassume per te: Gli esperti delle Nazioni Unite lanciano l'allarme a causa dell'epidemia di Ebola che continua a diffondersi nella Repubblica Democratica del Congo.

Chiedono un massiccio ampliamento delle misure di aiuto.

«Si tratta dell’epidemia del virus letale che sta crescendo più rapidamente di sempre», ha affermato Carl Skau, vicedirettore del Programma alimentare mondiale (PAM).

Nell'attuale epidemia sono morte finora 1400 persone. Riepilogo creato con

Alla luce della continua diffusione dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, gli esperti delle Nazioni Unite chiedono un massiccio potenziamento delle misure di assistenza.

«Il numero dei casi sta aumentando in modo esponenziale e raddoppia ogni 20 giorni. Si tratta di una crescita di gran lunga più rapida rispetto al potenziamento delle nostre misure di assistenza», ha affermato Julien Harneis, coordinatore delle Nazioni Unite per l’Ebola.

«Dobbiamo potenziare in modo massiccio le nostre misure, sia per quanto riguarda la fornitura di beni di prima necessità, in particolare di dispositivi di protezione, sia per quanto riguarda il personale, gli operatori sanitari e gli addetti alla logistica».

Secondo Harneis, un trattamento tempestivo aumenta enormemente le possibilità di sopravvivenza.

Dalla repubblica Democratica del Congo il virus si sta diffondendo nei Paesi limitrofi. Screenshot Google Maps

Oltre 1400 morti nell'attuale epidemia

«Si tratta dell’epidemia di Ebola che si sta diffondendo più rapidamente di sempre», ha affermato Carl Skau, vicedirettore del Programma alimentare mondiale (PAM).

«A titolo di confronto: negli ultimi due mesi sono morte 1'000 persone. Nell’Africa occidentale ci sono voluti otto mesi perché morissero 1'000 persone.»

Negli anni 2014 e 2015, un'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale ha causato la morte di oltre 11'000 persone. Nel secondo focolaio più grave mai registrato, verificatosi dal 2018 al 2020 nella parte orientale del Congo, sono morte circa 2'300 persone.

Tasso di mortalità vicino al 50%

Secondo i dati delle autorità sanitarie congolesi, finora più di 1'400 persone sono morte a causa del virus. Il tasso di mortalità dei casi accertati si situa attorno al 44%. Ciò significa che una persona su due a cui viene diagnosticata la malattia muore.

La febbre da Ebola è una malattia letale. Il virus si trasmette attraverso il contatto fisico e, in particolare, il contatto con i fluidi corporei.